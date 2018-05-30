Грядущее обновление улучшит работу камеры Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro

Одно из главных особенностей тройной камеры смартфона Huawei P20 Pro является возможность делать отличные снимки ночью без штатива. По словам производителя, это стало возможно не только благодаря аппаратным решениям, но и программным ухищрениям, которые убирают смазывания, неизбежно возникающие при ночной съемке с рук. Сегодня стало известно, что стабилизации изображения на базе искусственного интеллекта, пока доступная лишь в Huawei P20 Pro, скоро будет реализована в Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro. Напомним, что смартфоны построены на одной и той же фирменной платформе Kirin 970. Также устройства оснащаются сдвоенной камерой Leica с датчиками разрешением 12 Мп (RGB) и 20 Мп (монохромный) с максимальной диафрагмой F/1,6. Обновление выйдет уже 31 мая.