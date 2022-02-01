Gucci представила чехол для AirPods Max по цене 980 долларов

Еще в 2020 году Apple выпустила наушники AirPods Max , которые являются первыми беспроводными полноразмерными наушниками, выпущенными Apple. Наушники предлагают отличное качество звука, однако мнения покупателей о Smart Case неоднозначны. Поэтому бренд модной одежды Gucci выпустил модный чехол для AirPods Max, который будет стоить вам 980 долларов.

Согласно отчету, чехол Gucci AirPods Max является частью линейки сумок Ophidia, дебютировавшей еще в 2018 году. Чехол Gucci сочетает в себе элементы винтажного и современного дизайна и изготовлен из канвы GG Supreme (хлопкового холста), которая полностью перерабатываема. Подкладка из неопрена и вискозы, детали из коричневой кожи. Чехол Ophidia имеет золотистый оттенок логотипа GG и ребер на сумке, а также регулируемый плечевой ремень.

Этот чехол для AirPods Max сочетает в себе винтаж и современность благодаря элементам дизайна, вдохновленным архивами. Играя на контрасте между прошлым и настоящим, на внутренней стороне аксессуара напечатано «Hodiernum» — латинское слово, означающее «принадлежащий настоящему».
Комментарии и отзывы Gucci AirPods Max
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