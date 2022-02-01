Gucci представила чехол для AirPods Max по цене 980 долларов

Согласно отчету, чехол Gucci AirPods Max является частью линейки сумок Ophidia, дебютировавшей еще в 2018 году. Чехол Gucci сочетает в себе элементы винтажного и современного дизайна и изготовлен из канвы GG Supreme (хлопкового холста), которая полностью перерабатываема. Подкладка из неопрена и вискозы, детали из коричневой кожи. Чехол Ophidia имеет золотистый оттенок логотипа GG и ребер на сумке, а также регулируемый плечевой ремень.
Этот чехол для AirPods Max сочетает в себе винтаж и современность благодаря элементам дизайна, вдохновленным архивами. Играя на контрасте между прошлым и настоящим, на внутренней стороне аксессуара напечатано «Hodiernum» — латинское слово, означающее «принадлежащий настоящему».