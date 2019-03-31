HDMI 2.0 адаптеры с поддержкой 4k и HDR

Недавно производитель StarTech.com представил два новых видеоадаптера с поддержкой 4k и HDR. Это USB type C - HDMI и адаптер Display Port - HDMI. Оба адаптера сертифицированы по HDMI 2.0b и поддерживают разрешение 4k и HDR.

Изображения Ultra HD отображается с частотой 60 кадров в секунду и разрешение 4k с частотой 24 Гц. Кроме того, поддерживает пропускную способность объемного звука 7.1. Адаптер Display Port использует версию Display Porta 1.4. Оба адаптера появились в ценовом категорий примерно за 45-50 евро.