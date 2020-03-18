HMD Global готовится представить бюджетный Nokia 1.3

Совсем скоро HMD Global представит нескольких новых смартфонов на онлайн-презентации. Ожидается, что одним из них будет бюджетный Nokia 1 .3. Смартфон оснащен 6 дюймовым ЖК-дисплеем с каплевидным вырезом по 5 МП селфи-камеру, что делает его заметно больше, чем 5,5-дюймовый экран, используемый в Nokia 1 Plus предыдущего поколения. Но благодаря более тонким рамкам Nokia 1.3 не должна быть намного больше предшественника.

Другие характеристики включают задний динамик, 3D нанотекстурированную пластиковую крышку на задней панели телефона и специальную кнопку Google Assistant, как и некоторые другие смартфоны под брендом Nokia. Предположительно, за работу будет отвечать недорогой процессор MediaTek или Snapdragon, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ памяти, хотя возможен и вариант с 16 ГБ доступный более высокой цене. Nokia 1.3 должен появиться в продаже в конце этого месяца по ориентировочной цене в $ 99.