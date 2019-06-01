HMD Global объявила дату анонса смартфона Nokia 6.2 с чипом Snapdragon 632

Компания HMD Global объявила о презентации 6 июня, которая пройдёт в Италии.

На мероприятии представят Nokia 6.2. Новинка получит такой же внешний вид, как у смартфона Nokia X71 для китайского рынка.

Аппарат оснастят 6.2-дюймовым IPS-дисплеем с отверстием для фронтальной камеры в левом углу, а также двойной основной камерой на 48 Мп в паре с широкоугольным объективом (120°) и оптикой Carl Zeiss. За работу смартфона, по слухам, будет отвечать процессор Snapdragon 632, 4/6 ГБ оперативной памяти и «чистая» версия ОС Android (Android One). Новинке также приписывают технологию 3D-звучания OZO Audio и ценник в районе 250-300 долларов США.