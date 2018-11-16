HMD Global планирует презентацию нового смартфона Nokia 5 декабря

2018-11-16, Автор - Anna; Продукт - Nokia 9, Nokia 2.1 Plus, Nokia X7; [79]
HMD Global сегодня объявила о событии в Дубае 5 декабря, чтобы представить три новых смартфона.

Ожидается, что компания представит самый ожидаемый Nokia 9 и Nokia 2.1 Plus, преемник смартфона Nokia 2.1 Android Oreo (Go edition), который был представлен в начале этого года.

Также можно предположить, что это будет глобальный анонс смартфона Nokia X7, который выйдет на международный рынок с названием Nokia 8.1. Новинка получит 6.18-дюймовый IPS-дисплей с вырезом, разрешением 2246×1080 пикселей и поддержкой HDR. Работать устройство будет на процессоре Snapdragon 710. Его оснастят 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, двойной основной камерой с оптикой Zeiss на 12 Мп + 13 Мп, фронтальной на 20 Мп, портом USB-C, NFC-чипом и батареей на 3500 мАч.

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