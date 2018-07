Компания HMD Global разрабатывает топовый смартфон под названием Nokia A1 Plus, который превзойдет своих предшественников. Смартфон оснастят дактилоскопическим сканером, вмонтированным в дисплей. Остальные технические характеристики новинки Nokia A1 Plus пока не раскрываются. Сообщается, что презентация гаджета Nokia A1 Plus ожидается 31 августа.