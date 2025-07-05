Moto G96 5G полностью рассекречен

На сайте Motorola India случайно появились характеристики и рендеры смартфона Moto G96 5G, официальный релиз которого ожидается 9 июля. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый изогнутый P-OLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 1600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 5, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 710, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 33-Вт быстрой проводной зарядки, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-700C с оптической стабилизацией) и 8 Мп (макро), предустановленную операционную систему Android 15, два динамика с поддержкой Dolby Atmos, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, разъем USB-C, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68, а также корпус толщиной 7,93 мм и массой 179 граммов.