Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite

Vivo V40 – достойный смартфон, но его цена в районе 50 тысяч рублей может стать препятствием для некоторых покупателей. Поэтому компания представила облегченную версию под названием vivo V40 Lite. Разберемся, какие нововведения привнес производитель в новинку.

Комплектация

Комплектация vivo V40 Lite остается на высоте, чего несколько не ожидаешь в средне-бюджетном сегменте, когда производители постепенно отказываются от расширенных комплектов поставки.Внутри, помимо устройства, аккуратно уложен кабель USB-A — USB-C, адаптер на 80 Вт, прозрачный силиконовый чехол, скрепка для SIM-лотка и документация. Чехол простенький, но со своей задачей справляется, к тому же еще с заглушкой для порта Type-C, а значит препятствует попаданию пыли и воды в разъем.

Дизайн

Внешний вид смартфона одновременно обычный, так как это все же средне-бюджетное устройств, но при этом скучным его не назвать. Весь парад серости или, вернее, серебристости либо зелености разбавляет своя аура. Aura — динамическая подсветка рядом с блоком камер, которая выполняет сразу несколько задач.

Во время вызова или при поступлении уведомления она циклично меняет цвет с белого на оранжевый. Вспышку, как на айфон она не заменяет, но если смартфон лежит на столе и вы видите его периферическим зрения, едва ли пропустите сообщение или звонок. Также Aura используется для подсветки человека во время съемки портрета, полноценный кольцевой свет не заменяет, но небольшой оттенок она дает.

Корпус выполнен из пластика, что ожидаемо исходя из цены. Но сам материал качественный: плотный, приятный на ощупь, да еще и не скрипит и не люфтит. Дизайн при этом сдержанный: есть небольшой перелив, который заметен под лучами солнца, но в остальном смартфон выглядит неброско. Также стоит отметить наличие защиты от пыли и брызг по стандарту IP64: погружать в воду нельзя, но дождя бояться не стоит.

Органы управления расположены привычным образом — справа. Большой палец правой руки аккурат ложится на клавишу включения, а чуть выше установлена качелька регулировки громкости. Клик приятный, а шум минимальный.

Снизу установлен Type-C и комбинированный слот для двух nano-SIM, либо одной SIM и одной microSD. Звук стерео, неплохого качества, выше среднего, но не хватает басов и детализации.

Дисплей

Смартфон оборудован 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей и плотностью 395 ppi. Максимальная яркость впечатляет — до 1200 нит, чего более чем достаточно как для ноября, когда солнечный свет не сыскать, так и для лета. У более дорогих моделей с похожим максимальным значением с яркостью под прямыми солнечными лучам нет заметных проблем, значит и здесь ожидать не стоит.Матрица по умолчанию хорошо настроена: цвета не перенасыщены, а температура дисплея не уходит в излишне синий — изображение выглядит натурально. Впрочем, если стоковые параметры не нравятся, можно выбрать пресет «‎Яркий», который поднимет насыщенность цветов.

Частота обновления динамическая — 60 или 120 Гц. По умолчанию активирована автоматическая смена для баланса плавности и автономности, однако по желанию можно принудительно включить фиксированное значение.

Под дисплеем установлен сканер отпечатков пальцев: если пальцы сухие работает быстро и точно, если влажные — бывают сбои.

Железо

Аппаратная платформа представлена восьмиядерным Qualcomm Snapdragon 685. Он работает в паре с 8 ГБ физической оперативной памяти LPDDR4X, которую можно виртуально расширить до 16 ГБ за счет встроенного накопителя на 128 или 256 ГБ.

Процессор не самый мощный, классический средне-бюджетный: не бьют рекорды в тестах, однако обеспечивает плавную работу системы и быстрый запуск всех нужных приложений. Telegram, Chrome, YouTube, Moon+ Reader — всё работает без нареканий.

За графику отвечает видеоядро Adreno 610 — не топовое решение, но и смартфон не позиционируется, как игровой. Однако всё равно обеспечивает плавный геймплей в PUBG на средних настройках графики при стабильных 40 FPS.

Камера

Набор камер vivo V40 Lite представлен двумя объективами: главным на 50 МП с диафрагмой оптики f/1.8 и дополнительным на 2 МП, который используется для боке в портретном режиме. Камера демонстрирует хорошее качество съемки: точная цветопередача, высокая четкость и контрастность. В темное время суток детализация ожидаемо опускается, но всё равно остается на достаточно высоком уровне при сравнительно невысокую цене.

Фронтальная камера представлена модулем на 32 Мп. Снимает очень хорошо: детализация на высоте, а цвета натуральные.

Батарея

Что касается съемки видео, то ее возможности ограничены Full HD при 30 fps. Качество ожидаемо невысокое: детализации не хватает, цвета в норме, автоматическая смена экспозиции при переводе фокуса на светлое небо работает неплохо.Аккумулятор уже привычной емкости — 5000 мАч, однако комплектный адаптер питания неприлично мощный — 80 Вт. С его помощью до 100% смартфон заряжается за час, а за полчаса — до 60%. Его без проблем хватает на день работы.Что касается более точных цифр, то в тесте PCMark 10 на максимальной яркости дисплея аккумулятор расходуется примерно за 9 часов. В смешанном режиме использования (три часа прослушивания музыки и общения в Telegram, а также час просмотра YouTube) к концу вечера остаётся 20-40% батареи, всё зависит от яркости экрана. Это типичные показатели для смартфона с аккумулятором на 5000 мАч.

Итоги

Vivo V40 Lite — это смартфон, который удачно сочетает в себе привлекательные особенности среднебюджетного сегмента. Защита от пыли и брызг по стандарту IP64 и стильная подсветка Aura выделяют его на фоне конкурентов.Также яркий дисплей, качественная камера, достойная производительность и впечатляющая автономность — это ключевые преимущества, которые предлагают пользователям уверенный и комфортный опыт. При такой цене сложно найти существенные недостатки, которые могли бы омрачить положительное впечатление от Vivo V40 Lite.