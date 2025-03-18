Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT

Складные смартфоны давно перестали быть диковинкой, но тройные «раскладушки» — это абсолютно новый уровень технологического развития. Huawei Mate XT, первый в мире девайс с тремя экранами, бросает вызов привычным форматам. Разбираемся, стоит ли платить за инновацию цену, за которую можно купить отдельно топовый смартфон, планшет и ноутбук.

Комплектация

Смартфон поставляет в массивной матовой коробке красного цвета. В нашем случае в комплект поставки вошли сам Mate XT, зарядное устройств на 66 Вт, кабель USB Type-C и защитную накладку для задней панели.

Внешний вид

В сложенном виде Huawei Mate XT выглядит, как вполне себе стандартный смартфон, но с толщиной аж в 12,8 мм. Это примерно на 50% больше, чем у обычных флагманов в среднем по больнице. Звучит не очень позитивно, и при таких размерах смартфон вполне себе спокойно помещается в кармане. Вес устройства составляет 298 граммов, и это не мало, но со временем и к этому можно привыкнуть.

Вау-эффект же происходит при раскладывании смартфона, причем эту эмоцию не только в первые раз, а буквально всегда — настолько в голове не может уложиться мысль, что смартфон в одно мгновение может превратиться в полноценный планшет.

Корпус обтянут искусственной кожей. Этот материал симпатично выглядит ипри этом обеспечивает надежное сцепление с рукой. К нам на обзор приехала версия в красном цвете, но еще существует вариант в старом черном. Также стоит ответить наличие дополненных вставок с золотистыми акцентами — еще раз дают понять, что перед нами устройство премиум-класса.

Особое внимание уделено механизму раскладывания. Система магнитных зажимов обеспечивает надежное фиксирование всех элементов в закрытом положении, при этом линия сгиба практически незаметна. Из интересного стоит отметить, что есть возможность раскрыть только два экрана, а третий может выступать в качестве подставки.

Все элементы управления находятся справа: кнопка включения с интегрированным сканером отпечатка пальцев и качелька регулировки громкости.

Снизу расположились лоток для двух SIM-карт, разъем USB Type-C и стереодинамик (второй разместили на верхней грани. Звук Mate XT, если говорить прямо — не флагманский. В нем не хватает глубины и басов. Видимо, это плата за тонкую в разложенном виде толщину корпуса.

Защита от воды в смартфоне не заявлена, поэтому эксперименты с погружениями лучше нет проводить.

Экран

Смартфон предлагает три режима работы экрана. В сложенном виде используется 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2232×1008 пикселей, обеспечивающий четкое изображение. Частота обновления составляет 90 Гц.

При раскрытии до двойного экрана диагональ увеличивается до 7,9 дюймов с разрешением 2232×2048 пикселей, что удобно для работы с документами и мультимедийного контента.

Полностью разложенный режим превращает Mate XT в компактный планшет с 10,2-дюймовым дисплеем, разрешением 3184×2232 пикселей и оптимизированным соотношением сторон 16:11. Складки в глаза не бросаются и видны только под углом, но тактильно почти неощутимы. Естественно, если долго использовать смартфон в разложенном виде, то автономность будет падать.Благодаря продвинутой технологии LTPO и поддержке режима Always-On, изображения остаются плавными и насыщенными вне зависимости от условий использования. Касательно яркости экрана, то она вне всяких похвал. Можно смело пользоваться хоть при палящим солнцем.

Начинка

Под капотом Mate XT находится чип Kirin 9010, работающий в паре с 16 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает стабильную работу в повседневных задачах. Да, показатели в бенчмарках нерекордные, но и этого хватает, чтобы запускать такие игры, как PUBG Mobile, WoT Blitz и Standoff 2 с высоким fps.

Смартфон работает на адаптированной версии EMUI 14.2, оптимизированной для тройного экрана. Плавные анимации, быстрая реакция и поддержка десктопного режима делают использование устройства удобным и продуктивным даже при одновременном запуске нескольких приложений.

Камера

Основной модуль камеры представлен 50-мегапиксельным сенсором с переменной диафрагмой (от f/1.4 до f/4.0), что позволяет снимать качественные фото при любых условиях освещенности.

Остальные модулями камер являются: ультраширокий модуль на 12 Мп и телевик с 5,5-кратным оптическим зумом, позволяют фиксировать удалённые детали с высокой степенью детализации. Такого набора хватает, чтобы делать в дневное время суток четкие и детализированные снимки. Также стоит упомянуть, что на итоговое качество положительно влияет фирменная AI-обработка.

Видео можно записывать в 4K с включенной оптической стабилизацией, что обеспечивает плавное и чёткое воспроизведение даже при динамичных съёмках.Фронтальная камера на 8 Мп делает снимки приемлемого качество с относительно высокой детализацией.

Аккумулятор

Mate XT оснащён аккумулятором емкостью 5600 мАч, который позволяет уверенно работать в сложённом режиме на протяжении всего дня. В разложенном виде энергопотребление возрастает, но быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт и поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт позволяют оперативно восстановить запас энергии. Еще стоит упомянуть о наличии функции обратной зарядки на 7,5 Вт, позволяющая заряжать сторонние устройства. Например, наушники.

Итоги

Huawei Mate XT — смелый и, что еще важнее, однозначно удачный эксперимент, позволивший сделать небывалое — сделать раскладной планшет в корпусе обычного смартфона. Очевидными плюсами данной модели являются: качественный корпус, крепкий шарнир, яркий экран, производительный процессор, хорошие камеры и приличный запас автономности. Текущая цена на Mate XT действительно не маленькая, но такова плата за возможность пользовать смартфоном буквально из будущего уже сейчас. Из минусов же мы выделили: большой вес и средний по качеству звук.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".