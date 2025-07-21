TSMC наращивает объёмы производства в США

Доходы компании TSMC, полученные только из США, достигли такого уровня, что компания решила усилить своё присутствие в регионе — в частности, нарастив масштаб производства в Аризоне. Тайваньский производитель отчитался о росте выручки на 36% в годовом исчислении, чему способствовал не только всплеск интереса к ИИ, но и популярность американских мощностей TSMC. По данным Nikkei Asia, компания собирается выйти на новый уровень в США — в ближайшие годы она начнёт выпуск чипов по техпроцессу 2 нм, при этом более 30% всего объёма производства таких решений будет приходиться на Аризону. Помимо переноса 2-нм производства, представитель компании подтвердил, что компания уже продвигается в создании центра исследований и разработок, а также современных линий упаковки чипов на территории США.

Эти шаги являются частью ранее озвученного плана инвестиций на 100 миллиардов долларов. Глава компании также прокомментировал снятие запрета на продажу NVIDIA H20 в Китай, назвав это позитивным развитием для бизнеса TSMC. Однако он уточнил, что пока компания не получила новых заказов на эти ускорители — вероятно, NVIDIA сначала распродаёт уже произведённые партии. Впрочем, в этом нет ничего удивительного — рынок США всегда был достаточно крупным и прибыльным, особенно с учётом того, что некоторые компании запускают собственные производства и нуждаются в полупроводниковом гиганте, способном выпускать чипы в необходимых объёмах по новейшим техпроцессам.
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