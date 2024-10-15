Xiaomi 14T обзор и тесты смартфона

В конце прошлого месяца в России провели презентацию новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14T и его улучшенной модификации. Смартфон был предоставлен нам для изучения оператором МТС и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации. Получила новинка 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с 1.5К разрешением и обновлением 144 Гц, процессором Dimensity 8300, набором камер с 50 Мп сенсорами в сотрудничестве с Leica, аккумулятором 5000 мАч и быстрой зарядкой 67 Вт.

Xiaomi 14T

Комплектация

Коробка из плотного картона c минималистичным оформлением. Комплект включает чехол, скрепку, кабель и зарядное устройство, а также документацию.

Xiaomi 14T

Чехол и полиуретана в близкой к основному цвету окраске. Сидит на корпусе он плотно. Покрытие софт-тач.

Xiaomi 14T

Внешний вид

Помимо «титаново черного», представленного у нас на снимках есть в «титаново синем», «титаново сером», «лимонно-зеленом». Напомним, в общей модельной линейке этого производителя литера Т, обозначает субфлагманский уровень и тут ожидаемо будут упрощения.

Xiaomi 14T

Касаются они используемых материала. Крышка вместо металла выполнена из стекла. Поверхность у него матовая, не скользит. На поверхности есть эффект мелкой блестки, которая переливается при попадании лучей света.

Xiaomi 14T

Боковины из пластика. Тут нет уже приевшегося «водопада», переход без заметного закругления. На правом торце кнопка включения с шереховатым текстурным рисунком и регулятор громкости.

Xiaomi 14T

Снизу разъем USB-C, лоток на две nanoSIM, решетка динамика и отверстие микрофона. Сверху дополнительный микрофон, ИК-сенсор.

Xiaomi 14T

Лицевая сторона Xiaomi 14T с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Фронтальная камера в компактном островке по центру. На экран с завода нанесена защитная пленка.

Xiaomi 14T

Из минусов выявленных в ходе эксплуатации отметим исполнение блока основной камеры, выполненного в виде конфорки, выступающей в несколько уровней относительно плоскости крышки. Этот блок цепляется при ношении в кармане, между круглыми объективами собирается пыль, а при размещении на столе качается.

Экран

Заметных упрощений по экрану нет. Качественная AMOLED матрица с разрешением 6.67 дюймов. Разрешение 2712х1220 пикселей. Пиковая яркость для нее заявлена на уровне 4000 нит под лучами солнца. Частота обновления 144 Гц, выше чем у целого ряда флагманов 2024 года.

Xiaomi 14T

Выводимая картинка плавная. Качество заводской настройки понравилось и в вопросе цветопередачи. Телефоном можно комфортного пользоваться в помещении и на улице. Пользователю доступны детальные настройки.

Платформа

В Xiaomi 14T установлен восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Он уступает последнему Qualcomm, но в синтетике легко выбивает миллион и даже больше. По уровню быстродействия не хватки не будет, тут достаточный запас на несколько лет вперед.

Xiaomi 14T

При нагрузке не перегревался. На борту 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт внутренней памяти. Тип накопителя быстрый. Владелец сможет играть в современные игры на высоких настройках графики. Есть программный игровой режим. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4. Доступен NFC с поддержкой платежей с российскими сервисами.

Xiaomi 14T

Аккумулятор

Упрощения по блоку питания, вместо 120 Вт тут 67 Вт. Он идет в стартовом комплекте, при этом если брать конкурентов на Android и тем более на iOS, тут скорость зарядки выше. Первые 50% он восстанавливал за 24 минуты и на оставшиеся еще 36 минут. С высокой яркостью в смешанной синтетической нагрузке проработал 11.5 часов.

Xiaomi 14T

Камера

Xiaomi 14T

Основной модуль в Xiaomi 14T это 50 Мп Sony IMX906 с диафрагмой F/1.7. Он тут идет с оптической стабилизаций. Оптическая группа с семью линзами Vario Summilux от Leica. Дополнительно идет телевик 50 Мп Samsung S5KJN1с диафрагмой F/1.9. Широкоугольная 12 Мп матрица.

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

В приложении в один клик можно включить режимы Leica Vibrant и Leica Authentic. В них меняются цветопередача, делая цвета похожими на пленочные фотографии, и добавляется резкость. Качество съемки у телефона высокое. Видеосъемку ведет до разрешения 8K.

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Для нее есть возможность создания программного боке.

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Софт

Android 14 с сервисами Google - Xiaomi HyperOS. Принудительно установленных программ тут минимум, но некоторое время на очистку провести потребуется. Доступна многооконность, дополнительные возможности кастомизации. Есть Gemini, как в смартфонах Pixel с теми же ограничениями у нас в России.

Xiaomi 14T

Итоги

Общие впечатления от эксплуатации Xiaomi 14T остались положительными, это «крепкий» вариант в среднем ценовом сегменте с высоким уровнем быстродействия, качественными снимками и видео, длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой. Но остались вопросы по стоимости в арсенале компании есть POCO X6 Pro на той же платформе, но дешевле примерно на 40%, будет ли смысл столько переплачивать за камеру с оптикой Leica?
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