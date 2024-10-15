Xiaomi 14T обзор и тесты смартфона

В конце прошлого месяца в России провели презентацию новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14T и его улучшенной модификации. Смартфон был предоставлен нам для изучения оператором МТС и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации. Получила новинка 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с 1.5К разрешением и обновлением 144 Гц, процессором Dimensity 8300, набором камер с 50 Мп сенсорами в сотрудничестве с Leica, аккумулятором 5000 мАч и быстрой зарядкой 67 Вт.

Комплектация

Коробка из плотного картона c минималистичным оформлением. Комплект включает чехол, скрепку, кабель и зарядное устройство, а также документацию.

Чехол и полиуретана в близкой к основному цвету окраске. Сидит на корпусе он плотно. Покрытие софт-тач.

Внешний вид

Помимо «титаново черного», представленного у нас на снимках есть в «титаново синем», «титаново сером», «лимонно-зеленом». Напомним, в общей модельной линейке этого производителя литера Т, обозначает субфлагманский уровень и тут ожидаемо будут упрощения.

Касаются они используемых материала. Крышка вместо металла выполнена из стекла. Поверхность у него матовая, не скользит. На поверхности есть эффект мелкой блестки, которая переливается при попадании лучей света.

Боковины из пластика. Тут нет уже приевшегося «водопада», переход без заметного закругления. На правом торце кнопка включения с шереховатым текстурным рисунком и регулятор громкости.

Снизу разъем USB-C, лоток на две nanoSIM, решетка динамика и отверстие микрофона. Сверху дополнительный микрофон, ИК-сенсор.

Лицевая сторона Xiaomi 14T с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Фронтальная камера в компактном островке по центру. На экран с завода нанесена защитная пленка.

Экран

Из минусов выявленных в ходе эксплуатации отметим исполнение блока основной камеры, выполненного в виде конфорки, выступающей в несколько уровней относительно плоскости крышки. Этот блок цепляется при ношении в кармане, между круглыми объективами собирается пыль, а при размещении на столе качается.Заметных упрощений по экрану нет. Качественная AMOLED матрица с разрешением 6.67 дюймов. Разрешение 2712х1220 пикселей. Пиковая яркость для нее заявлена на уровне 4000 нит под лучами солнца. Частота обновления 144 Гц, выше чем у целого ряда флагманов 2024 года.

Платформа

Выводимая картинка плавная. Качество заводской настройки понравилось и в вопросе цветопередачи. Телефоном можно комфортного пользоваться в помещении и на улице. Пользователю доступны детальные настройки.В Xiaomi 14T установлен восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Он уступает последнему Qualcomm, но в синтетике легко выбивает миллион и даже больше. По уровню быстродействия не хватки не будет, тут достаточный запас на несколько лет вперед.

При нагрузке не перегревался. На борту 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт внутренней памяти. Тип накопителя быстрый. Владелец сможет играть в современные игры на высоких настройках графики. Есть программный игровой режим. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4. Доступен NFC с поддержкой платежей с российскими сервисами.

Аккумулятор

Упрощения по блоку питания, вместо 120 Вт тут 67 Вт. Он идет в стартовом комплекте, при этом если брать конкурентов на Android и тем более на iOS, тут скорость зарядки выше. Первые 50% он восстанавливал за 24 минуты и на оставшиеся еще 36 минут. С высокой яркостью в смешанной синтетической нагрузке проработал 11.5 часов.

Камера

Основной модуль в Xiaomi 14T это 50 Мп Sony IMX906 с диафрагмой F/1.7. Он тут идет с оптической стабилизаций. Оптическая группа с семью линзами Vario Summilux от Leica. Дополнительно идет телевик 50 Мп Samsung S5KJN1с диафрагмой F/1.9. Широкоугольная 12 Мп матрица.

В приложении в один клик можно включить режимы Leica Vibrant и Leica Authentic. В них меняются цветопередача, делая цвета похожими на пленочные фотографии, и добавляется резкость. Качество съемки у телефона высокое. Видеосъемку ведет до разрешения 8K.

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Для нее есть возможность создания программного боке.

Софт

Android 14 с сервисами Google - Xiaomi HyperOS. Принудительно установленных программ тут минимум, но некоторое время на очистку провести потребуется. Доступна многооконность, дополнительные возможности кастомизации. Есть Gemini, как в смартфонах Pixel с теми же ограничениями у нас в России.

Итоги

Общие впечатления от эксплуатации Xiaomi 14T остались положительными, это «крепкий» вариант в среднем ценовом сегменте с высоким уровнем быстродействия, качественными снимками и видео, длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой. Но остались вопросы по стоимости в арсенале компании есть POCO X6 Pro на той же платформе, но дешевле примерно на 40%, будет ли смысл столько переплачивать за камеру с оптикой Leica?