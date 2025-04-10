Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro

После года затишья, линейка Mate от HUAWEI снова начала официально продаваться в России. Новая модель Mate 70 Pro получила полноценный Face ID, камеру с мультиспектральным сенсором, 6.9-дюймовый экран на 2500 нит, прочное стекло Kunlun 2-го поколения и многое другое. Разбираемся в деталях обо всех нюансах новоиспеченного флагмана в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI Mate 70 Pro поставляется в лаконичной чёрной коробке с золотым тиснением. Внутри — сам смартфон, адаптер питания на 100 Вт с двумя портами USB Type-A и USB Type-C, кабель Type-C, прозрачный пластиковый чехол и документация.

Внешний вид

В линейку Mate 70 вошли четыре модели, но в России доступна только Mate 70 Pro. Дизайн смартфона продолжает тренд предыдущих поколений: тыльная камера выполнена в виде аккуратного круга, напоминающего платформу, плавно перетекающую в корпус. Такое решение предотвращает раскачивание смартфона на столе.

Габариты устройства составляют 164,6×79,5×8,2 мм. Корпус довольно широкий — привыкание займёт несколько дней, зато после этого другие смартфоны покажутся слишком узкими. Вес модели — 221 г.

Защита на высоте: помимо сертификатов IP68 и IP69 (выдерживает струи воды до 80°C), экран защищён стеклом Kunlun 2-го поколения, которое стало в 20 раз прочнее предшественника.В России HUAWEI Mate 70 Pro доступен в двух цветах: зелёном и чёрном.

Органы управления расположены на правом торце — кнопки громкости и питания со встроенным сканером отпечатков. Распознавание мгновенное, но кнопка питания находится чуть выше, чем в предыдущих флагманах, что требует привыкания.

На нижней грани размещены слот для двух SIM-карт, разъём USB Type-C и один из стереодинамиков (второй — на верхней грани).

Комплектный чехол из твёрдого прозрачного пластика не закрывает боковые грани. Это сохраняет ощущение «голого» смартфона, но оставляет бока незащищёнными.

Экран и Face ID

HUAWEI Mate 70 Pro оснащён 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2832×1316 пикселей (плотность — 460 PPI). Технология LTPO обеспечивает частоту обновления от 1 до 120 Гц, а пиковая яркость 2500 нит гарантирует чёткую видимость даже на солнце.

Особо радует технология DC Dimming с частотой 1440 Гц, снижающая мерцание. Глаза не устают даже после пары часов скроллинг контента. А ещё экран имеет лёгкие скругления по краям для плавных жестов — без искажений и «зелёных подтёков», как в старых «водопадных» дисплеях.

Huawei пошла своим путем, в сверху экрана вместо «челки» или «динамического острова» расположила три отверстия. В них расположились камера и датчики Face ID. Face ID работает чётко, даже в темноте, но, увы, он пока не поддерживается банковскими приложениями — здесь выручает сканер отпечатков.

Железо

Mate 70 Pro работает на восьмиядерном процессоре Kirin 9020, изготовленном по 7-нм техпроцессу. Несмотря на то что Huawei традиционно не афиширует мощности своих мобильных процессоров, Mate 70 Pro уверенно справляется с современными играми и мультимедийными задачами. Благодаря системе охлаждения с просторной испарительной камерой и технологии оптимизации вычислительных ресурсов Ark Engine даже длительные игровые сессии проходят без перегрева и снижения производительности. К примеру, PUBG Mobile идёт на высоких настройках без просадок в FPS, а в Genshin Impact показатели скромнее — 50–55 FPS в режиме высоких настроек графики.

Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ. Размер внутреннего накопителя может быть равен 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Также смартфон поддерживает 5G (но не в России), современный Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2.

HUAWEI Mate 70 Pro работает на EMUI 15. Его интерфейс отличается продуманной системой настроек, позволяющей легко адаптировать рабочее пространство под личные предпочтения.

Одной из новых фишек являются интерактивные темы. К примеру, через одну из них на заблокированном экране можно поиграть в баскетбол. Камера распознаёт положение руки: если сделать движение, как будто бросаешь мяч, то на экране он полетит в кольцо.

Хотя Google-сервисы официально не поддерживаются в актуальных смартфонах Huawei, их можно установить через microG или GBox (сам процесс установки занимает несколько минут). Через них можно легко получить доступ к YouTube, Gmail, Google Drive и т.д.

Камеры

Главный козырь Mate 70 Pro — тройная камера с мультиспектральным датчиком True Color, способная крайне точно определять цветопередачу.Система камер состоит из следующих модулей:- Основной модуль на 50 Мпикс с переменной диафрагмой f/1,4 – 4,0;- Сверхширокоугольный сенсор на 40 Мпикс с диафрагмой f/2.2 и углом 120°;- Телевик с разрешением на 48 Мпикс, поддерживающий 4-кратный оптический зум и до 100-кратного цифрового увеличения.

Особой изюминкой системы является мультиспектральный датчик, позволяющий корректировать цветопередачу в реальном времени и применять дополнительные фильтры XMAGE для создания натурального, колоритного или яркого стиля. Такой набор камер позволяет уверенно снимать как в условиях дневного света, так и в ночном режиме, обеспечивая высокую детализацию и естественную цветопередачу.Основной модуль, благодаря использованию цветового фильтра RYYB и технологии True Color, позволяет делать насыщенные и естественные снимки даже при низкой освещенности. Механическая диафрагма регулируется автоматически, обеспечивая прекрасное боке и глубину резкости.

Сверхширокоугольный объектив отвечает за качественную съемку пейзажей и групповых фото. Дисторсия по бокам минимальная.

Телеобъектив обеспечивает четкое приближение объектов без потери детализации. Стоит отметить, что цифровой зум до 100x — это больше маркетинг, но 20x - 25х снимки ещё сохраняют детали. Макросъёмка тоже на уровне! Снимая вблизи, можно разглядеть самые мелкие детали объектов.

Фронтальная камера на 13 Мпикс имеет диафрагму f/2,4. Она добротного качества и способна в резкости даже в сложных условиях.

Батарея

Видео же можно записывать в 4K при 60 fps с плавным переходом между камерами. Стабилизация на уровне: даже при беге ролики не дергаются.Аккумулятор в Mate 70 Pro имеет емкость 5500 мАч, что позволяет устройству уверенно работать в течение всего дня активного использования. Если говорить об экраном времени, то у на смарфтон продержался 9 часов при серфинге в браузере, использования соцсетей и YouTube с включенным VPN.Комплектное зарядное устройство Huawei SuperCharge поддерживает скорость до 100 Вт по кабелю, а беспроводная зарядка способна развивать мощность до 80 Вт.

Итоги

HUAWEI Mate 70 Pro — современный флагман, сочетающий стильный дизайн, топовую производительность и богатый набор камер. Также смартфон выделяется качественной сборкой, большим OLED-экраном, крепким стеклом Kunlun 2-го поколения, защитой по стандарту IP68, наличием полноценного Face ID, приличным запасом автономности и быстрой зарядкой на 100 Вт.Минусом является отсутствие предустановленных Google-сервисов, но это компенсируется выстроенной экосистемой магазина приложений AppGallery с растущей библиотекой и возможностью использования GAPPS через установку microG.При стоимости в 109 999 рублей Mate 70 Pro выглядит конкурентоспособным благодаря солидному набору функций, способному удовлетворить даже самых взыскательных пользователей.