Новый iPhone Pro Max может получить 200-Мп камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания Apple тестирует 200-Мп камеру в одном из своих смартфонов. Поскольку производство комплектующих для серии iPhone 17 уже стартовало, логично предположить, что речь идет о поколении iPhone 18. Скорее всего, тестируется топовая модель iPhone 18 Pro Max. Учитывая, что 200-Мп сенсоры в последние пару лет нашли себя в перископных модулях, то можно предположить, что и купертиновцы решили удивить своих фанатов впечатляющим цифровым увеличением за счет очень высокого разрешения. Любопытно, что именно зум-эффект долгое время был главной фишкой в рекламных материалах у конкурентов из Samsung. Что касается пока актуального iPhone 16 Pro Max, то в нем используется тройная основная камера с модулями разрешением 48 Мп, 48 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратное приближение).