Смартфон TECNO POVA Curve 5G оценен в 185 долларов

Компания TECNO выпустила на дебютный индийский рынок смартфон POVA Curve 5G, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинка также получила 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 2436:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1300 нит, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2304 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX682) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, корпус толщиной 7,45 мм, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной и обходной зарядок, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, модем 5G и предустановленную прошивку HiOS 15 на основе ОС Android 15. Смартфон оценен в эквивалент 185 и 200 долларов за версии с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти соответственно.