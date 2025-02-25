Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов

Honor Magic 7 Pro стал одним из первых смартфонов на новом процессоре Snapdragon 8 Elite (также известном как Gen 4). Сначала устройство появилось на рынке Китая, и лишь спустя почти три месяца добралось до российских прилавков. Рассказываем, чем интересен этот смартфон и почему он заслуживает внимания.

Комплектация

Не припомним, что Honor когда-то скупились на комплект поставки в отличие от современных флагманов первого эшелона, и в этот раз они не стали этого делать. Помимо самого смартфона внутри документация, зарядный кабель USB-C, блок питания на 100 Вт и чехол. Чехол не топовый, но приятный, да и свою задачу выполняет.

Внешний вид

Magic7 Pro не предлагает революционного дизайна, но это и не нужно. Honor просто улучшила и без того удачный внешний вид прошлой модели. Перед нами всё тот же крупный смартфон с округлыми формами и массивным блоком камер.

Корпус выполнен из металла, а задник из стекла, причем не обычного Corning Gorilla Glass, а фирменного NanoCrystal Shield. Это эксклюзивная разработка Honor, которая, по словам компании, в 10 раз устойчивее к падениям, чем обычное стекло. Непонятно, что за «‎обычное стекло», но, да и ладно, ронять его мы все равно не планировали. Корпус представлен в трех цветах: черном, серебристом со стилизацией а-ля мрамор или чем-то подобным и голубом. У нас модель в черном исполнении и смотрится скучновато, зато сдержано.Что же касается эргономики, аппарат вышел на славу. В руке лежит удобно и не норовит выскочить. Впрочем учитывайте, что смартфон получился не маленьким: 162,7 мм в высоту, 77,1 в ширину и 8,8 мм в толщину. Да и вес внушительный — 223 грамма.

Зато в наличии защита от воды и пыли по стандарту IP68 и IP69, что новинка на рынке. Последний отличается защитой от струи воды под высоким давлением с температурой до 80 градусов. Однако мыть смартфон кипятком с «‎керхера»‎ мы бы все же не стали.

Также стоит отметить наличие такой необычной вещи как разблокировка по лицу. Без капли иронии: Honor Magic7 Pro, как и предыдущие модели — одни из немногих на рынке, кто оборудован не просто фронтальной камерой для разблокировки, но и ToF датчиком для 3D-сканирования лица. Это удобно и безопасно, идентификация работает четко и безошибочно, даже в темноте.

Впрочем, есть и альтернативный метод разблокировки: под экраном расположен ультразвуковой сканер. Работает тоже быстро и четко.

Органы управления и разъемы расположены привычно: справа — кнопка включения и качелька громкости, снизу — USB-C, слот для двух nano-SIM, динамик и микрофон. Сверху — второй динамик, инфракрасный порт и микрофон для шумоподавления.

Дисплей

По итогу получаем качественную стереопару со сбалансированным звуком и хорошей детализацией. Звучит более чем бодро.Экран крупный — 6,8 дюйма, основанный на OLED-матрице с разрешением 2800 на 1280 пикселей с адаптивной регулировкой частоты обновления в пределах от 1 до 120 Гц. Яркость рекордная — 5000 нит, но фактически достигается только в HDR на небольшой области в пике. Фактически зарубежные издания замерили 1500 нит в автоматическом и 750 нит максимум в ручном режимах. В общем-то яркости достаточно и это самое главное, что нужно знать.

Экран не слепнет под редкими лучами зимнего солнце, да летом маловероятно, что столкнетесь с проблемой невозможности прочитать сообщение или полистать «‎шортсы»‎. Да и в целом к дисплею не придраться: четкий, контрастный, насыщенный и с поддержкой HDR. В общем-то флагманский.И что самое главное, дисплей практически лишился скруглений. Возможно, для вас это будет минус, мы же наоборот считаем, что это правильное решение. Такие экраны менее подвержены к появлению трещин в случае падения на торец, а экран нынче менять безумно дорого.

Также Honor Magic Pro 7 защищает зрение благодаря функции "Защита зрения", снижающей нагрузку на глаза. Уникальность смартфона - в круговой поляризации экрана, обеспечивающей комфортное восприятие в ярких условиях, уменьшая блики и улучшая контрастность.

Железо

В качестве процессора в Magic7 Pro используется флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Elite. В плане производительности все ожидаемо: почти два миллиона баллов в AnTuTu и около 6000 баллов в многоядерном тесте Geekbench. На удивление, он не троттлит за 15 минут стресс-теста, что нетипично для этого чипа.

Как итог в играх все летает, будь то PUBG в 120 FPS или Genshin 60 FPS на максимальных настройках графики. Если хочется смартфона, который будет актуален года 3-4, вероятно, Honor Magic7 Pro может стать для вас хорошим выбором.

Что же касается операционной системы, то это MagicOS на базе Android 15. В целом это приятная оболочка с интерфейсом, который будет понятен большинству. Есть в ней и ряд фишек, которые частично позаимствованы у конкурентов, например, Magic Capsule, как в iOS для отображения таймера или окна музыкального плеера.MagicOS 9 в Honor Magic 7 Pro включает функции Magic Portal для быстрого перетаскивания текста и изображений между приложениями, а также Honor Notes с ИИ-возможностями: Real-time Transcript, AI Summary, AI Minutes и Smart Layout для оптимизации совещаний. Также доступны ИИ-инструменты для редактирования фото: AI Eraser для удаления лишних элементов и AI Extraction для извлечения объектов. Эти функции делают устройство удобным для работы и обработки изображений.

Камера

Камера как всегда топовая. Она представлена в количестве трех объективов: первый — главный 50 Мп с физически изменяемой диафрагмой f/1.4 или f/2.0, второй — телевик на 200 Мп с оптикой f/2.6, третий — сверхширокоугольный на 50 Мп с f/2.0. Все поддерживают съемку видео в 4К 60 FPS.Основная камера радует красивыми яркими кадрами в течение дня без ошибок в балансе белого, да и вечером к ней не придраться: экспозиция подбирается без ошибок, а цифровой шум сведен к минимуму.

С телевиком ситуация схожая: без разницы какой зум — 3x оптический или 6x гибридный, фотографии получаются отличные днем и просто хорошие вечером. А вот ультраширик вечером сильно теряет в детализации. Впрочем, это нормальная ситуация для такого объектива во многих смартфонов.

Что стоит отдельно отметить — режим с серийной съемки. Это киллер-фича смартфона, которая позволяет делать до 30 кадров серией. Если вам многосерийная съемка не нужна, лучше отключите, так как при ее активации может страдать качество постобработки кадров алгоритмами смартфона.

Также из интересного отметим макросъемку. Она не очень быстрая и требуется ручной установки фокуса посредством тапа по экрану. Впрочем, наверное, это не самый распространенный сценарий, который может пригодиться, а потому записывать это в минусы не станем.

Что же до селфи камеры, то она типично хорошая: 50 Мп с высокой детализацией, естественной цветопередачей и приятным размытием заднего плана.

Батарея

Аккумулятор 5850 мАч на основе кремний-углеродной технологии третьего поколения. Емкость не абсолютно рекордная, но очень высокая, особенно на фоне конкурентов с 5000 мАч или даже меньше. Главное, что нужно знать, с Honor Magic7 Pro можно не беспокоиться, что к вечеру потребуется зарядка: как бы мы его не грузили, он уверенно живет до ночи. Да и заряжается быстро: от 0 до 100% менее чем за час.

Итоги

Honor Magic7 Pro взял все лучшее от прошлой модели и отшлифовал спорные моменты в дизайне. Теперь перед нами практически идеальный флагман, к которому сложно придраться. Правда, за это придется заплатить: цена новинки составляет около 140 тысяч рублей, а в этом сегменте конкуренция крайне высока.