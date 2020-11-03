HMD Global запускает современные версии Nokia 6300 и

HMD Global получила лицензию на производство и продажу телефонов под брендом Nokia. Теперь компания взяла традицию возродить классические модели, перезапустив их с современными функциями, такими как 4G и поддержкой некоторых интеллектуальных функций.

Первая из перезапущенных классических моделей - это Nokia 3310, выпускаемая в версиях 2G, 3G и 4G. Новая информация показала, что скоро появятся и другие классические телефоны.

следующие классические телефоны HMD Global, которые возродятся, - это Nokia 6300 и Nokia 8000.

Nokia 6300, который был впервые выпущен в 2007 году, был телефоном Series 40 со стальными пластинами, которые гарантировали, что он выдержит испытания. У него также был цветной экран, слот для карт MicroSD и 2-мегапиксельная камера.

С другой стороны, Nokia 8000, как ожидается, станет новой моделью в линейке Nokia премиум-класса 90-х годов, которая включает в себя Nokia 8800 Sirocco с сапфировым стеклом, закрывающим дисплей, и выдвижной крышкой для клавиатура и 2-мегапиксельная камера. Дизайн слайдера был характерной чертой серии, так что есть большая вероятность, что он будет иметь и Nokia 8000 4G.