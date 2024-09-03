HMD Хочет возродить дизайн Lumia 1020

Сегодня появилась информация о том, что компания HMD решила вернуться к дизайну Lumia в рамках разработки своей новой линейки смартфонов, которая будет анонсирована в ближайшем будущем. Стоит напомнить, что одной из самых запоминающихся Lumia была модель Lumia 1020 — всё благодаря впечатляющему 41-мегапиксельному сенсору, расположенному на круглом модуле камеры на тыльной панели. Да, сейчас такой дизайн камеры кажется обыденностью, но в те времена это был настоящий прорыв в дизайне. И, судя по информации западных изданий, компания HMD решила использовать именно этот дизайн для своего нового, пока что ещё не названного, смартфона.

На круглом модуле камеры, расположенном в центре тыльной панели, будет расположено четыре объектива (и светодиодная вспышка) — эта информация появилась благодаря сливу якобы макета смартфона в сеть. К сожалению, на данный момент у инсайдеров нет характеристик нового устройства, так что можно лишь предполагать, что это будет флагманское устройство с достаточно производительным железом. Кроме того, если слитые изображения верны, этот смартфон, похожий на Lumia 1020, должен стать первым устройством HMD с четырьмя камерами. С другой стороны, пока что ждать релиза данного смартфона не стоит, потому что сам производитель ничего не говорит по этому поводу, а просто слитый кадр не является таким уж серьёзным доказательством. С другой стороны, производитель явно может сыграть на чувстве ностальгии с этим дизайном.
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