HMD готовит к релизу смартфон 102 4G Pro

Компания HMD готовит новый бюджетный кнопочный телефон для пользователей, которым нужен максимально простой и надёжный аппарат для звонков и базовых задач. Судя по утечке, модель HMD 102 4G Pro станет улучшенной версией уже существующего HMD 102 4G и получит несколько практичных обновлений. По информации инсайдера, главным нововведением станет поддержка Dual SIM Dual Standby с LTE. Благодаря этому владельцы смогут одновременно использовать две SIM-карты с поддержкой 4G, что обеспечит более качественную связь и доступ к базовым интернет-сервисам. Такой вариант подойдёт пользователям, которым необходимы два номера, но полноценный смартфон для этого не нужен.

Габариты телефона останутся компактными, а корпус получит защиту по стандарту IP52 от пыли и лёгких брызг. Спереди установят 2-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 160х120 пикселей, основная камера также станет немного лучше — её разрешение увеличится до 0,3 Мп против 0,08 Мп у стандартной версии. Для простых снимков этого должно быть достаточно. Аппаратной основой HMD 102 4G Pro станет процессор Unisoc 8910FF-S. Объём оперативной памяти увеличится с 16 до 24 МБ, а встроенного накопителя — с 24 до 48 МБ. Ëмкость аккумулятора также вырастет с 1000 до 1200 мАч, что должно положительно сказаться на времени работы в режиме ожидания и продолжительности разговоров. В остальном телефон сохранит привычный набор возможностей для ультрабюджетных кнопочных моделей — в этом плане без сюрпризов.
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