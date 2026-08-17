HMD готовит к релизу смартфон 102 4G Pro

Габариты телефона останутся компактными, а корпус получит защиту по стандарту IP52 от пыли и лёгких брызг. Спереди установят 2-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 160х120 пикселей, основная камера также станет немного лучше — её разрешение увеличится до 0,3 Мп против 0,08 Мп у стандартной версии. Для простых снимков этого должно быть достаточно. Аппаратной основой HMD 102 4G Pro станет процессор Unisoc 8910FF-S. Объём оперативной памяти увеличится с 16 до 24 МБ, а встроенного накопителя — с 24 до 48 МБ. Ëмкость аккумулятора также вырастет с 1000 до 1200 мАч, что должно положительно сказаться на времени работы в режиме ожидания и продолжительности разговоров. В остальном телефон сохранит привычный набор возможностей для ультрабюджетных кнопочных моделей — в этом плане без сюрпризов.