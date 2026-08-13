Samsung Galaxy S27 Ultra не получит переменную диафрагму

Ещё в мае появились сообщения о том, что будущий Samsung Galaxy S27 Ultra может получить основную камеру на 200 Мп с переменной диафрагмой. Очевидно, на такое решение могли повлиять многочисленные слухи о том, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max также получат основную камеру с переменной диафрагмой. Теперь новый отчёт из Кореи сообщает, что Samsung в итоге решила отказаться от использования основной камеры с переменной диафрагмой во всех устройствах серии Galaxy S27. Как сообщается, причиной стали более высокие производственные затраты и увеличение толщины блока камер. В компании пришли к выводу, что функциональные преимущества этой технологии недостаточно значительны для камер смартфонов, чтобы оправдать дополнительные расходы. Особенно на фоне того, что все производители смартфонов уже сталкиваются со значительно возросшими ценами на DRAM.

При этом стоит напомнить, что Samsung уже использовала переменную диафрагму в Galaxy S9 и Galaxy S10, которые были представлены в 2018 и 2019 годах соответственно, однако после этого технология больше не применялась в смартфонах компании. Дело в том, что это действительно весьма дорогая технология, да и она занимает много места в корпусе. Так что на данный момент на рынке не так уж много смартфонов, которые могли бы этой фишкой похвастаться, и большинство из них заточены как раз под мобильную фотографию. Но, с другой стороны, это дало бы флагману Samsung весомый бонус на фоне конкурентов по рынку.