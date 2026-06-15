Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп

realme 16 5G продолжает основную номерную серию бренда. Смартфон получил аккумулятор на 7000 мАч, AMOLED-экран 120 Гц и корпус толщиной 8,1 мм при весе 183 г. На обзор приехала модель в белом цвете. Посмотрим, чем она интересна в повседневном использовании.

Комплектация

realme 16 5G поставляется в привычной фирменной коробке. В комплект входят смартфон, зарядный адаптер, кабель USB Type-C, защитный чехол, скрепка для извлечения SIM-лотка и документация. На экран также нанесена защитная пленка.

Внешний вид

На обзор приехал realme 16 5G в белом цвете. В этом исполнении смартфон выглядит особенно интересно. Задняя панель не просто белая: под разными углами на ней появляются мягкие голубые и фиолетовые переливы. Эффект заметен на свету, но не выглядит слишком ярким или навязчивым.

Белый цвет хорошо сочетается с серебристыми гранями и горизонтальным блоком камер. При этом корпус оказался практичным: отпечатки пальцев на светлой поверхности почти не видны, поэтому смартфон сохраняет аккуратный вид даже без чехла.

Второй вариант оформления — темно-серый. Он выглядит строже, тогда как белая версия кажется более свежей и выразительной. Лично мне realme 16 5G больше понравился именно в белом цвете: смартфон выглядит свежо и выразительно, но при этом такое оформление остается универсальным.

Главным изменением в дизайне стал горизонтальный блок камер. Объективы выстроены в один ряд в верхней части задней панели. Такое расположение визуально выделяет realme 16 5G среди предыдущих моделей серии и одновременно делает его устойчивее на столе. При нажатии на экран корпус почти не раскачивается.

Рядом с камерами находится небольшое зеркало. Это не декоративная вставка, а вполне рабочая деталь. С его помощью можно примерно выстроить кадр и снять себя на основную 50-мегапиксельную камеру. Полностью заменить экран такое зеркало не может, но для быстрых портретов и групповых снимков решение удобное.Для съемки предусмотрено управление жестами. Достаточно показать камере ладонь или помахать рукой, после чего запускается таймер. В результате не приходится тянуться к кнопке спуска или использовать клавиши громкости.Несмотря на аккумулятор емкостью 7000 мАч, realme 16 5G не выглядит громоздким. Толщина корпуса составляет около 8,1 мм, вес — 183 г. Для устройства с такой батареей показатели хорошие. Смартфон удобно лежит в руке, а скругленные края задней панели не давят на ладонь.

Боковые грани плоские. На правой стороне находятся кнопка питания и клавиши регулировки громкости. Снизу расположены порт USB Type-C, основной динамик, микрофон и лоток для SIM-карт. Сканер отпечатков встроен в экран. Срабатывает он быстро, также доступна разблокировка по лицу.

Разъема 3,5 мм нет, поэтому для проводных наушников понадобится модель с USB Type-C или переходник. Зато смартфон получил стереодинамики. Звук громкий, с хорошо различимыми голосами и достаточным запасом для просмотра видео или игр без наушников.

Дисплей

Корпус защищен по стандартам IP68. Смартфон устойчив к пыли, погружению в воду и струям под высоким давлением. Также предусмотрен отдельный режим подводной съемки. При этом специально проверять защиту на прочность не стоит: со временем герметичность корпуса может снижаться, а повреждение жидкостью обычно не относится к гарантийным случаям.В realme 16 5G установлен 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2372 × 1080 пикселей. Плотность составляет 397 PPI, поэтому изображение выглядит четким, а мелкий текст хорошо читается.Частота обновления достигает 120 Гц. Анимации интерфейса, прокрутка страниц и переключение между приложениями отображаются плавно. В настройках можно выбрать автоматический режим либо вручную изменить частоту в зависимости от предпочтений и желаемого расхода энергии.

Экран поддерживает 10-битную глубину цвета и отображает 1,07 млрд оттенков. Цвета насыщенные, но без чрезмерного усиления. В настройках доступны несколько цветовых профилей, включая естественный и более яркий. Также можно вручную изменить цветовую температуру.Обычная яркость составляет до 1000 нит, в автоматическом режиме она может подниматься до 1400 нит. Пиковое значение 4200 нит достигается только на отдельных участках экрана при воспроизведении подходящего контента. На практике запаса хватает для использования смартфона на улице: информация остается читаемой даже в солнечный день.Для снижения нагрузки на глаза применяется высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц. Есть режим защиты зрения, темная тема и настройка цветовой температуры по расписанию.

Железо и софт

Основой realme 16 5G стал восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Он выполнен по 6-нм техпроцессу и дополнен графикой Mali-G57 MC2. Чип поддерживает мобильные сети пятого поколения и рассчитан на повседневные задачи, многозадачность и мобильные игры.

Версия для российского рынка получила 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 объемом 256 ГБ. При необходимости оперативную память можно виртуально расширить за счет накопителя. Также поддерживаются карты памяти, поэтому свободное место легко увеличить без удаления фотографий и приложений.В повседневной работе смартфон ведет себя уверенно. Приложения запускаются быстро, интерфейс работает плавно, а переключение между несколькими программами не вызывает заметных задержек. Для отвода тепла используется испарительная камера площадью 6050 мм², благодаря которой корпус не перегревается при продолжительной нагрузке.Для игр realme 16 5G тоже подходит. Call of Duty Mobile, World of Tanks Blitz и PUBG Mobile запускаются и работают комфортно. В большинстве случаев можно выбрать средние или высокие настройки графики. В более требовательных проектах качество изображения иногда придется снизить, чтобы сохранить стабильную частоту кадров.

Смартфон работает под управлением realme UI 7.0 на базе Android 16. В новой версии оболочки изменилось оформление иконок, панели управления и системных меню. В интерфейсе стало больше полупрозрачных элементов и мягкого размытия, но расположение основных настроек осталось привычным.

В системе предусмотрен движок Flux Engine, который распределяет ресурсы между приложениями и отвечает за плавность анимаций. Производитель заявляет сохранение стабильной работы в течение 72 месяцев. Конечно, фактический результат будет зависеть от количества установленных программ и будущих обновлений, но запас памяти и производительности у смартфона есть.Не все функции будут одинаково полезны каждый день, но инструменты для удаления объектов и исправления света действительно могут пригодиться. Базовую обработку снимка можно выполнить прямо в галерее, не устанавливая отдельный редактор.Набор беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC и 5G. Для навигации поддерживаются GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и QZSS. Есть USB OTG для подключения накопителей и другой периферии.

Камера

основная камера Sony IMX852 на 50 Мп, f/1.8;

вспомогательный монохромный модуль на 2 Мп, f/2.4.

На задней панели realme 16 5G установлены две камеры:Главную роль играет 50-мегапиксельный сенсор Sony. Днем камера снимает с хорошей детализацией и аккуратной цветопередачей. Автоматика старается сохранить естественные оттенки, не делая зелень или небо слишком насыщенными. Динамического диапазона хватает для большинства сцен, хотя в сложном контровом свете лучше дополнительно контролировать экспозицию.

По умолчанию фотографии сохраняются с объединением соседних пикселей. Отдельный режим 50 Мп пригодится при хорошем освещении, когда нужно получить больше мелких деталей и оставить запас для последующего кадрирования. Такие файлы занимают больше места, поэтому постоянно использовать максимальное разрешение необязательно.

Портретный режим уверенно отделяет человека от заднего плана. Размытие выглядит аккуратно, хотя на сложных контурах, например рядом с волосами или мелкими предметами, возможны небольшие ошибки.Для съемки доступна технология LumaColor, которая отвечает за оттенки кожи, свет и тени. Есть атмосферный режим с набором цветовых профилей. Он позволяет быстро изменить настроение кадра без ручной обработки: сделать изображение теплее, холоднее или добавить более выраженный контраст.Ночью камера автоматически увеличивает выдержку и объединяет несколько кадров. Детализация ожидаемо снижается, но фотографии остаются пригодными для публикации в социальных сетях. Источники света обрабатываются аккуратно, а темные участки не превращаются в сплошное черное пятно.Отдельного телеобъектива нет, поэтому приближение выполняется цифровым способом. Небольшой зум можно использовать днем, однако при сильном увеличении детализация заметно падает.Фронтальная камера получила разрешение 50 Мп, диафрагму f/2.4 и угол обзора 86 градусов. Она хорошо подходит для селфи, видеозвонков и съемки коротких роликов. Кадры получаются детализированными, а широкого угла хватает, чтобы в фотографию поместились несколько человек.Фронтальная камера записывает видео в Full HD с частотой до 60 кадров в секунду. Основная ограничена Full HD при 30 кадрах в секунду. Для обычной съемки этого достаточно, однако отсутствие 4K стоит учитывать тем, кто планирует часто записывать видео.Приложение камеры предлагает портретный и ночной режимы, панораму, замедленную и ускоренную съемку, режим «Киноэффект», съемку еды, подводный режим и одновременную запись на основную и фронтальную камеры.Особенность realme 16 5G — возможность делать селфи на основную камеру с помощью зеркала рядом с объективами. Полностью оценить композицию в нем сложно, зато положение лица и общие границы кадра видны. Основная камера лучше справляется со сложным освещением, поэтому такой способ действительно позволяет получить более качественный автопортрет.

Батарея

realme 16 5G оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 7000 мАч. При этом корпус весит 183 г и имеет толщину 8,1 мм, поэтому смартфон не ощущается тяжелым долгожителем.При обычном использовании заряда хватает примерно на два дня. В такой сценарий входят мессенджеры, браузер, социальные сети, музыка, камера и периодический просмотр видео. При высокой нагрузке смартфон уверенно работает полный день и к вечеру сохраняет запас. Более экономные пользователи смогут получить и больше двух дней, особенно при автоматической яркости и без продолжительных игровых сессий.Поддерживается быстрая зарядка мощностью 60 Вт. Для аккумулятора на 7000 мАч это разумный показатель: смартфон не приходится оставлять у розетки на несколько часов.

Итоги

Предусмотрена и обратная проводная зарядка. От realme 16 5G можно подзарядить наушники, часы или другой смартфон. С учетом емкости аккумулятора устройство частично заменяет внешний аккумулятор.realme 16 5G оставил положительное впечатление. К плюсам отнесем автономность, экран 120 Гц, защиту корпуса, стереодинамики, быструю зарядку и большой объем памяти. Из минусов отметим отсутствие ультраширокоугольной камеры, разъема 3,5 мм и записи видео в 4K. realme 16 5G подойдет тем, кто ищет сбалансированный смартфон с хорошей автономностью, ярким экраном и выразительным дизайном для повседневного использования, съемки и мобильных игр.