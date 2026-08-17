Смартфон HONOR Turbo оценили в 20 тысяч рублей

Российский AliExpress выпустил в продажу смартфон HONOR Turbo, который основан на 4-нанометровом процессоре Snapdragon 6 Gen 4 от Qualcomm с максимальной частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, модемом 5G, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 8560 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 5 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69K. Цена на смартфон стартует с 20 тысяч рублей.