Флагман OPPO Find X10 показали на рендере

Компания OPPO объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Find X10 состоится 22 сентября. Также производитель опубликовал первые качественные изображения грядущих новинок, которые выйдут в расцветках Moon White, Ice Blue, Warm Orange и Light Titanium.

Уже подтверждено наличие у базовой модели основной камеры Hasselblad с двумя 200-Мп модулями (главного и с перископическим телеобъективом), нового OLED-экрана Tiangma Tiangong Screen 2.0 с рамками всего 0,99 мм, аккумулятора ёмкостью 8000 мАч, 16 ГБ оперативной памяти, топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali G1-Ultra MC12, а также предустановленной операционной системы Android 17. Старшая модель отличаться грядущим 2-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro. Также в серию войдет модель Find X10 E, однако её характеристики пока не раскрываются.