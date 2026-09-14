Флагман OPPO Find X10 показали на рендере

Уже подтверждено наличие у базовой модели основной камеры Hasselblad с двумя 200-Мп модулями (главного и с перископическим телеобъективом), нового OLED-экрана Tiangma Tiangong Screen 2.0 с рамками всего 0,99 мм, аккумулятора ёмкостью 8000 мАч, 16 ГБ оперативной памяти, топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali G1-Ultra MC12, а также предустановленной операционной системы Android 17. Старшая модель отличаться грядущим 2-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro. Также в серию войдет модель Find X10 E, однако её характеристики пока не раскрываются.