REDMI K100 Pro получит 185-Гц экран

Компания Xiaomi раскрыла новую порцию подробностей о смартфоне REDMI K100 Pro, который будет представлен 11 августа. Итак, производитель подтвердил наличие OLED-дисплея нового поколения с технологией Super Pixel и материалом M11, кадровой частотой 185 Гц, локальной пиковой яркостью 4500 нит, разрешением 1.5K, обновленной технологией Qingshan Eye Protection 4.0, режимом защиты от укачивания и мягкой передачей света для снижения сухости глаз. Ранее сообщалось, что топовая модель Redmi K100 Pro Max получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, выделенный ИИ-графический чип D2 и акустическую систему Sound by Bose.