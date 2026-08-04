REDMI K100 Pro получит 185-Гц экран

Компания Xiaomi раскрыла новую порцию подробностей о смартфоне REDMI K100 Pro, который будет представлен 11 августа. Итак, производитель подтвердил наличие OLED-дисплея нового поколения с технологией Super Pixel и материалом M11, кадровой частотой 185 Гц, локальной пиковой яркостью 4500 нит, разрешением 1.5K, обновленной технологией Qingshan Eye Protection 4.0, режимом защиты от укачивания и мягкой передачей света для снижения сухости глаз. Ранее сообщалось, что топовая модель Redmi K100 Pro Max получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, выделенный ИИ-графический чип D2 и акустическую систему Sound by Bose.

Необычный смартфон HONOR Robot Phone готов к выходу…
Компания HONOR объявила, что презентация смартфона Robot Phone состоится 18 июля на конференции WAIC 2026…
У iPhone Ultra вновь проблемы на производстве…
Вокруг складного iPhone Ultra продолжают появляться противоречивые слухи — изначально инсайдеры сообщали,…
Redmi Turbo 6 Max показали на рендере …
Профильное издание NokiaPowerUser опубликовали качественное изображение и подробности о параметрах смартф…
Vivo G5i с АКБ на 7200 мАч оценили в 325 долларов …
Компания Vivo представила в Китае новый среднебюджетный смартфон Vivo G5i, которая базируется на 4-наноме…
Представлен смартфон HONOR WIN Turbo с АКБ на 10000 мАч…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью WIN Turbo, которая основана на 4-нанометровой одн…
Tecno выпустила смартфон Pova 8 с двумя дисплеями…
В смартфоне Pova 7 компания Tecno вдохновилась решениями Nothing и представила систему подсветки Delta Li…
Официально: Realme P4R 5G получит АКБ на 8000 мАч…
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона P4R 5G состоится в Индии 10 июня. Также п…
Смартфон Infinix GT 50 Pro обойдется в 44 тысячи рублей …
Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона GT 50 Pro, который оценен в 44 и 50 тысяч рубле…
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor