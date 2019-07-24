HONOR Band 5 и его характеристики

В новом HONOR Band 5 предусмотрено десять спортивных режимов, включая бег в помещении и на улице, езду на велосипеде, плавание и несколько других типов тренировок. Браслет защищен от воды и выдерживает давление до 5 атмосфер. Кроме того, с его помощью можно удаленно управлять камерой смартфона, просматривать входящие уведомления и искать телефон в случае утери. Существует также версия с модулем NFC.Трекер поддерживает 24-часовой мониторинг сердечного ритма с точностью до 97,8% благодаря фирменному алгоритму искусственного интеллекта. Устройство также поддерживает технологию Huawei TruSleep 2.0, который отслеживает состояние пользователя во время сна. Одним из главных нововведений стала возможность отслеживания уровня кислорода в крови. По заверениям производителя, нормой является значение от 90 до 100%. Если же этот показатель составляет от 70% до 89%, то стоит прекратить активные занятия и отдохнуть. При снижении уровня кислорода в крови ниже 70% нужно обратиться к врачу.HONOR Band 5 внешне напоминает прошлое поколение. Трекер оснащён 0,95-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 240 х 120 пикселей (282 ppi), прикрытым закаленным 2,5D-стеклом. Производитель предлагает большое разнообразие циферблатов для персонализации внешнего вида браслета. Под дисплеем находится единственная сенсорная кнопка, выделенная круглой окантовкой и служащая для управления устройством. Стоимость новой модели составит 32 доллара.