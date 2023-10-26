HONOR Magic 6 получит множество функций на базе ИИ

Как и предвещали многие аналитики мобильного рынка, крупные производители смартфонов в ближайшем будущем буду делать ставку не на высокую производительность своих гаджетов, а на технологии на базе искусственного интеллекта, потому что это куда интереснее, чем просто цифры на графиках. Например, компания HONOR интегрировала в свой грядущий смартфон Magic 6 специальный модуль на базе ИИ, который позволит выполнять разного рода действия. Например, новая языковая модель на базе миллиардов различных параметров, которые были заранее сгенерированы и проработаны компанией, система на базе искусственного интеллекта может создавать видеоролики по фотографиям, давать подсказки по интеграции различных настроек или звукового сопровождения.

Также на базе платформы, которую создали совместно с компанией Qualcomm, новый смартфон предоставит возможность следить за глазами пользователя, чтобы выполнять запуск приложений посредством взгляда. В компании объяснили, что пользователь может выполнять какие-то действия на своём гаджете, а при необходимости просто взглянуть на миниатюру приложения в верхней части экрана, дабы раскрыть этот софт на полный экран. В данном случае пользователю не нужно выполнять какие-то голосовые команды или нажимать куда-то пальцем, потому что всё реализовано гораздо интереснее. Хотелось бы посмотреть на то, как это будет работать в повседневной жизни, но пока что это самая новая функция из всего, что показывали компании в текущем году.
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