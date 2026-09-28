HONOR Magic 9 Pro Max поставил рекорд в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu V12 появились результаты тестирования флагманского смартфона HONOR Magic 9 Pro Max, который сегодня будет представлен в Китае. Грядущая новинка набрала 5524187 баллов, значительно опередив предыдущего рекордсмена OnePlus 16 с его 5384433 баллами. Протестированная конфигурация оснащалась топовой 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с двумя ядрами Oryon Prime с тактовой частотой до 5,07 ГГц, тремя производительными ядрами с 4,03 ГГц, тремя энергоэффективными ядрами с 3,74 ГГц и графическим адаптером Adreno 850, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1 и предустановленной операционной системой Android 17.