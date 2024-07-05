HONOR Magic V3 показали в трёх дополнительных цветах корпуса

Китайская компания HONOR, известная на весь мир своими смартфонами и ноутбуками, готовится к релизу нового складного смартфона Magic V3, который должны официально представить миру уже на следующей неделе. И этот смартфон уже официально продемонстрировали в оранжевом цвете с тыльной крышкой из искусственной кожи (производитель выпустил официальное видео, так что инсайдерам даже не пришлось ничего сливать), а теперь, за семь дней до официального анонса, компания показала новый складной смартфон ещё в трёх цветах: зелёном, белом и чёрном. И стоит сказать, что отличаются смартфоны не только своим цветовым оформлением, но и материалами, которые используются для изготовления тыльной панели гаджета.

Например, белый вариант, судя по рендерам от производителя, получит стеклянную панель, цвет которой может меняться в зависимости от угла падения света. При этом чёрная и зелёная версии получили некое матовое покрытие — вероятно, это тоже стекло, но пока что это лишь предположение, потому что производитель может задействовать и нечто более эксклюзивное. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что рамка вокруг смартфона и островок камеры будут отличаться своим оформлением в зависимости от выбранной версии смартфона. Например, у оранжевого смартфона будут золотые акценты на каркасе и окантовке островка камеры, а у зелёного эти же элементы серебристые. У белой версии смартфона оформление тоже белое, а у чёрного гаджета используется тёмно-серая рамка и окантовка.
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