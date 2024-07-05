HONOR Magic V3 показали в трёх дополнительных цветах корпуса

Например, белый вариант, судя по рендерам от производителя, получит стеклянную панель, цвет которой может меняться в зависимости от угла падения света. При этом чёрная и зелёная версии получили некое матовое покрытие — вероятно, это тоже стекло, но пока что это лишь предположение, потому что производитель может задействовать и нечто более эксклюзивное. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что рамка вокруг смартфона и островок камеры будут отличаться своим оформлением в зависимости от выбранной версии смартфона. Например, у оранжевого смартфона будут золотые акценты на каркасе и окантовке островка камеры, а у зелёного эти же элементы серебристые. У белой версии смартфона оформление тоже белое, а у чёрного гаджета используется тёмно-серая рамка и окантовка.