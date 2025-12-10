Планшет OnePlus Pad Go 2 показали на фото

Авторитетный инсайдер Абишек Ядав опубликовал фотографию и подробности о планшете OnePlus Pad Go 2, который, как утверждается, будет представлен уже 17 декабря. Итак, аппарат оснастили 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2.8K (плотность пикселей 284 ppi), пиковой яркостью 900 нит и поддержкой стилуса, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим Mali-G615 MP2, аккумулятором ёмкостью 10050 мАч, поддержкой быстрой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, поддержкой обратной зарядки, опциональным 5G-модемом и комплектным адаптером питания.