Представлен планшет Lenovo Legion Y700 AI 2026

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Legion Y700AI, которая появится в продаже в следующем месяц. Новинку оснастили 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3K, соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 165 Гц, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, графическим ускорителем Adreno 840 и нейропроцессором, улучшенной системой охлаждения, батареей ёмкостью 9000 мАч, белой и чёрной расцветками корпуса, одинарной основной камерой и RGB-подсветкой на тыльной панели. Цена планшета будет объявлена позже.