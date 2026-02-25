Honor представила ультратонкий планшет MagicPad 4

Оценки автономности компания пока не раскрывает, но использование OLED потенциально может положительно сказаться на времени работы по сравнению с прошлой моделью. За счёт уменьшенных габаритов и более тонкого корпуса устройство стало легче примерно на 145 г относительно MagicPad 3. В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, также покупателям предложат версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя либо с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Устройство работает под управлением MagicOS 10, созданной на базе Android 16, а на задней панели установлена камера на 12 Мп (спереди — модуль на 9 Мп). Фотовозможности здесь базовые, зато, как и у предыдущей модели, особое внимание уделено звуку — планшет оснащён 8 динамиками, обеспечивающими пространственное аудио высокого качества.