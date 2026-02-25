Honor представила ультратонкий планшет MagicPad 4

Сегодня компания Honor представила новую версию своего тонкого планшета MagicPad, которая стала ещё изящнее. Если прошлогодний MagicPad 3 имел толщину 5,8 мм, то новый MagicPad 4 уменьшился до 4,8 мм. Это заметно тоньше, чем 6,1 мм у iPad Air, 5,1 мм у iPad Pro и 5,1 мм у Samsung Galaxy Tab S11. Превзойти его по этому показателю способны лишь устройства на базе E Ink вроде reMarkable 2 с толщиной 4,7 мм. При этом MagicPad 4 получил экран диагональю 12,3 дюйма вместо 13,3 дюйма у предшественника, однако это небольшая уступка, учитывая переход с LCD на OLED с частотой обновления 165 Гц. Ёмкость аккумулятора тоже немного сократилась и теперь составляет 10100 мАч.

Оценки автономности компания пока не раскрывает, но использование OLED потенциально может положительно сказаться на времени работы по сравнению с прошлой моделью. За счёт уменьшенных габаритов и более тонкого корпуса устройство стало легче примерно на 145 г относительно MagicPad 3. В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, также покупателям предложат версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя либо с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Устройство работает под управлением MagicOS 10, созданной на базе Android 16, а на задней панели установлена камера на 12 Мп (спереди — модуль на 9 Мп). Фотовозможности здесь базовые, зато, как и у предыдущей модели, особое внимание уделено звуку — планшет оснащён 8 динамиками, обеспечивающими пространственное аудио высокого качества.
