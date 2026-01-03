HONOR MagicPad 3 Pro снова лидер рейтинга AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных планшетов под управлением операционной системы Android. Первое место снова занял HONOR MagicPad 3 Pro на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 c результатом 4051634 балла. На втором месте оказался OnePlus Pad 2 Pro на Snapdragon 8 Elite с 3399451 баллом, а на третьем – Lenovo Legion Pad Y700 Gen4 с 3168903 баллами. Также в десятку вошли модели Red Magic Pad 3 Pro, REDMI K Pad (MediaTek Dimensity 9400+), Samsung Galaxy Galaxy Tab S11 Ultra 5G, Galaxy Tab S11 Ultra и Galaxy Tab S11 (все на Dimensity 9400+), Red Magic Pad Pro и Nubia Pad Pro (Snapdragon 8 Gen3).

Напомним, что HONOR MagicPad 3 Pro также оснащается 13,3-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3200:2136 точек и кадровой частотой до 165 Гц, корпусом толщиной 5,79 мм и массой 595 граммов, 13-Мп сдвоенной тыльной камерой с автофокусом, 9-Мп фронтальной камерой, батареей ёмкостью 12450 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, восемью динамиками и тремя микрофонами.
