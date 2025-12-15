Представлен планшет Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 5 Pro Soft Light Edition, которая базируется на мощной однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400 с тактовой частотой до 3,6 ГГц. Новинка также получила 13-дюймовый экран с разрешением 3,1K, кадровой частотой 144 Гц, яркостью до 1200 нит, точностью цветопередачи (ΔE ≈ 0,8), сертификацией ZREAL и технологией кристаллического травления для снижения бликов, систему охлаждения с испарительной камерой на 40 600 мм², батарею ёмкостью 12050 мАч, поддержку 66-Вт быстрой проводной зарядки, восемь динамиков и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 7. Планшет обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 510 и 580 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

