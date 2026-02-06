Представлен планшет Brave Ark с АКБ на 15000 мАч

Сетевые источники сообщают о выходе планшета Brave Ark, работающего под управлением операционной системы Android. Главной особенностью новинки стал аккумулятор ёмкостью 14550 мАч. Новинку также оснастили поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 735, 13-дюймовым дисплеем с разрешением 2.8К и частотой обновления 144 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти, 13-Мп основной камерой, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, портом USB-C 3.2, а также поддержкой клавиатуры и стилуса. Цена планшета составляет 385 долларов.

