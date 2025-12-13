Планшет ZTE Pad X1102N оценили в 250 долларов

Компания ZTE неожиданно выпустила на глобальный рынок планшет Pad X1102N, который оценен в 250 долларов. Новинку оснастили 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1200p и частотой обновления 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc T8100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP4 (производительность в бенчмарке AnTuTu составляет около 500 000 баллов), 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, тыльной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 7670 мАч, поддержкой 21-Вт быстрой проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, предустановленной операционной системой Android 15, а также корпусом толщиной 7,65 мм и массой 522 грамма.