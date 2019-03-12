HONOR Tab 5 и его технические характеристики

Планшет построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 710, выполненного по 12-нм техпроцессу. Чипсет включает интегрированную графику ARM Mali-G51 MP4 и поддерживает фирменную технологию GPU Turbo 2.0, служащую для повышения производительности и снижения энергопотребления при запуске игр. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч.HONOR Tab 5 имеет 8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920х1200). Сверху и снизу находятся стереодинамики с поддержкой объемного звучания Dolby Audio. Также планшет оснащён двумя аудио чипами Smart PA, которые в режиме реального времени регулируют звучание, громкость и уровень баса в зависимости от просматриваемого контента.Бренд HONOR объявил о выпуске нового мультимедийного планшета Tab 5. Он получил 8-дюймовый дисплей и процессор среднего уровня с поддержкой технологии повышения производительности в играх. Для создания стереоэффекта устройство оснастили двумя динамиками с продвинутой системой регулировки звучания. Стоимость планшета составит 164 доллара.