HONOR X8c оценили в 27 тысяч рублей

Компания HONOR дала старт российским продажам смартфона HONOR X8c, который оценен в 27 и 30 тысяч рублей за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. До 24 февраля новинка доступна со скидкой в 3 тысячи рублей и с подарком в виде наушников HONOR Choice S7.

Напомним, что смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2800 нит и частотой ШИМ 3840 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп с подсветкой, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 685, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, корпус толщиной всего 7,12 мм, защитой от падений с высоты до 1,8 метра, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64 и предустановленную прошивку MagicOS 9.0 на основе операционной системы Android 15.