HONOR готовит к релизу геймерский планшет на 8 дюймов

Компания HONOR продолжает расширять линейку игровых устройств Win — после дебюта игровых смартфонов серии Win в декабре 2025 года, компания выпустила игровые ноутбуки под тем же брендом, а несколько дней назад представила модель Win Turbo. Теперь стало известно, что производитель работает над компактным планшетом с акцентом на производительность. По данным инсайдеров, HONOR тестирует планшет с OLED-дисплеем диагональю около 8 дюймов, очень тонкими рамками и высокой частотой обновления. Устройство также должно получить флагманский процессор серии Snapdragon 8 Elite — предполагается, что новинка выйдет под названием HONOR Win Pad Mini и станет частью игровой линейки Win.

По словам источника, планшет может получить самый ёмкий аккумулятор среди всех компактных моделей, представленных на рынке, но остальные характеристики пока не раскрываются. При этом стоит понимать, что рынок планшетов, особенно игровых, не просто так годами простаивал без новинок — пользователям эти устройства не особо интересны. Планшет на 8 дюймов не сильно больше стандартного смартфона, но смартфон всегда под рукой — можно достать его, поиграть и положить в карман. Для планшета на 8 дюймов нужен либо очень большой карман, либо отдельная сумка/рюкзак, что уже менее обильно в повседневной жизни. Впрочем, если компания работает в этом направлении, можно предположить, что спрос всё же есть, тем более если продукт сначала выпустят только в Китае, а уже потом будут расширяться.
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