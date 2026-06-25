Планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro получит Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания Red Magic раскрыла новые характеристики геймерского планшета Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, который представят уже в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, фирменным игровым чипом Red Core R4, обновлённым игровым движком Red Magic CUBE Engine 3.0 и новым режимом прямого подключения Steam через PC-эмулятор. Ранее сообщалось о 9,06-дюймовом OLED-дисплее с частотой обновления изображения 185 Гц, разрешением 2.4K, локальной пиковой яркостью 1600 нит и контрастностью 1000000:1, жидкостной системе охлаждения с фирменной архитектурой отвода тепла и RGB-подсветке.

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