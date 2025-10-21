HONOR исследовала эмоции от прикосновений в честь выхода ноутбука MagicBook Art 14

Компания HONOR представила ультралегкий ноутбук MagicBook Art 14 в новом цвете, сопроводив запуск необычным экспериментом. Исследование было посвящено тому, какие эмоции вызывают у человека разные материалы — дерево, металл, шелк, а также как воспринимается новый ноутбук визуально и тактильно.В эксперименте приняли участие блогер Ксения Прохорова (Im_ksun) и нейропсихолог Алена Ванченко. С помощью сенсоров участники измеряли эмоциональные реакции на различные текстуры и поверхности. Целью было понять, как тактильные ощущения формируют восприятие предмета и его эмоциональную привлекательность.

По словам Алены Ванченко, прикосновения создают глубокую связь между человеком и объектом, влияя на чувство комфорта и удовлетворенности. Ксения отметила, что эксперимент помог по‑новому взглянуть на привычные вещи и осознать, насколько сильным может быть эмоциональный отклик даже на тактильные мелочи.HONOR MagicBook Art 14 весит всего 1 кг при толщине корпуса 1 см. Модель оснащена 14,2‑дюймовым антибликовым сенсорным OLED‑дисплеем с разрешением 3.1K, пиковая яркость которого достигает 1600 нит. Устройство работает на шестнадцатиядерном процессоре Intel Core Ultra 7, обеспечивая высокую производительность при компактных размерах.