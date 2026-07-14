Huawei выпустила конкурента iPad Air

Компания Huawei представила обновлённую версию планшета MatePad Air 2026 — новинка стала преемником прошлогодней модели и получила улучшенные характеристики. Например, MatePad Air оснащён новым 12-дюймовым OLED PaperMatte-дисплеем с разрешением 2800х1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Экран поддерживает отображение 1,07 миллиарда цветов, широкий цветовой охват P3, контрастность 2000000:1 и точность цветопередачи Delta E менее 1. При этом покрытие PaperMatte снижает количество бликов и отражений, делая использование планшета более комфортным при ярком освещении.

В основе устройства лежит процессор Kirin T93C, а в качестве операционной системы используется HarmonyOS 4.3. Планшет доступен с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 256 ГБ, для стабильной работы при высокой нагрузке предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой собственной разработки и графитовым слоем с высокой теплопроводностью. Основная камера MatePad Air получила 50-мегапиксельный сенсор с объективом f/1.8, автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп, фиксированный фокус и объектив с диафрагмой f/2.4. Она предназначена в первую очередь для видеоконференций, онлайн-занятий и селфи. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт — Huawei обещает до 10 часов воспроизведения HDR-видео онлайн или до 16 часов просмотра локального видео.