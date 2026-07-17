iPad mini подорожает, но получит OLED-дисплей

Главным обновлением будущего бюджетного планшета станет аппаратная платформа, тогда как серьёзных изменений в дизайне ждать не стоит. По разным данным, устройство получит процессор A18 или A19 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Это станет заметным шагом вперёд по сравнению с нынешней моделью, оснащённой процессором A16 и 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, в 2027 году Apple планирует обновить стилус Apple Pencil. Одним из главных нововведений может стать съёмный аккумулятор, который пользователь сможет самостоятельно заменить. Скорее всего, это связано с требованиями ЕС, где в последнее время активно продвигают идею возможности самостоятельно поменять батарею в любом из устройств без дорогостоящего ремонта техники.