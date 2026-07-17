iPad mini подорожает, но получит OLED-дисплей

По данным информационного издания Bloomberg, компания Apple может представить iPad mini с OLED-дисплеем уже этой осенью. Ожидается, что устройство выйдет на рынок не позднее октября, плюс ранее также появлялись слухи о том, что новинка получит OLED-экран, однако останется без технологии ProMotion, поэтому частота обновления изображения будет ограничена 60 Гц. Кроме того, новая модель может оказаться дороже нынешнего iPad mini, который после недавнего повышения цен Apple стоит от 599 долларов. Сообщается, что компания также разрабатывает iPad Air с OLED-дисплеем. При этом базовые модели iPad в обозримом будущем продолжат использовать LCD-панели, что позволит сохранить более доступную стоимость устройств.

Главным обновлением будущего бюджетного планшета станет аппаратная платформа, тогда как серьёзных изменений в дизайне ждать не стоит. По разным данным, устройство получит процессор A18 или A19 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Это станет заметным шагом вперёд по сравнению с нынешней моделью, оснащённой процессором A16 и 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, в 2027 году Apple планирует обновить стилус Apple Pencil. Одним из главных нововведений может стать съёмный аккумулятор, который пользователь сможет самостоятельно заменить. Скорее всего, это связано с требованиями ЕС, где в последнее время активно продвигают идею возможности самостоятельно поменять батарею в любом из устройств без дорогостоящего ремонта техники.
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