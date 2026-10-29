HONOR представила недорогой смартфон X7e Plus 4G

Компания HONOR продолжает расширять ассортимент смартфонов — на сайте бренда в Азербайджане обнаружили новую модель X8e 4G. Устройство практически полностью повторяет HONOR X7e Plus 4G, который представили в августе, но имеет несколько отличий. Главной особенностью HONOR X8e 4G стала основная камера разрешением 108 Мп — для бюджетного смартфона это необычно, однако возможности записи видео ограничены разрешением 1080p из-за используемого процессора Snapdragon 685. Этот процессор производится по 6-нм техпроцессу и оснащён ядрами Cortex-A73 и Cortex-A53, а также графическим ускорителем Adreno 610. Он поддерживает только сети 4G и работу с двумя nano-SIM. Среди других возможностей подключения — Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 с поддержкой кодеков LDAC, aptX HD и LHDC 5.0, а также NFC. При этом смартфон работает под управлением MagicOS 10 на базе операционной системы Android 16.

Ещё HONOR X8e 4G получил большой 6,87-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720х1592 пикселя. Судя по характеристикам, это та же панель, что используется в X7e Plus. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, а его пиковая яркость достигает 1020 нит. Ещё одно отличие от ранее представленной модели касается аккумулятора. HONOR X8e 4G оснащён батареей ёмкостью 7700 мАч с поддержкой быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 45 Вт, тогда как в HONOR X7e Plus установлен аккумулятор на 8100 мАч. Это довольно весомое преимущество в разрезе длительности автономной работы.