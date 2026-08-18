HONOR представила планшет Pad 20 Pro с ёмкой батареей

Планшет HONOR Pad 20 дебютировал ещё в мае, а теперь компания представила его более продвинутую версию — HONOR Pad 20 Pro. Новинка получила более производительный процессор Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятор ёмкостью 10100 мАч и 12,1-дюймовый IPS LCD-дисплей. Экран имеет разрешение 3000х1872 пикселя и поддерживает частоту обновления 165 Гц. Для работы со стилусом предусмотрена поддержка HONOR Magic-Pencil 4s, который продаётся отдельно. Также HONOR выпустила специальную версию Pad 20 Pro Paperlike Edition с антибликовым покрытием экрана. По задумке производителя, такой вариант должен обеспечить более комфортную работу при рисовании и ведении заметок. Обе версии планшета поддерживают пиковую яркость до 700 нит, функции защиты зрения и глобальное DC-затемнение. За звук отвечает система из шести динамиков с настройкой DTS Ultra.

В плане подключения планшет поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, однако версии с поддержкой мобильных сетей не предусмотрено. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Возможности расширить накопитель с помощью карты памяти нет. HONOR Pad 20 Pro работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16, пользователям доступны фирменный набор инструментов с функциями искусственного интеллекта и специальный PC Mode. Последний превращает интерфейс планшета в подобие рабочего стола с поддержкой плавающих окон. Правда, пока что нет официальной информации относительно цены.
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