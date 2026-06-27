Представлен 13-дюймовый планшет Moto Pad 70 Pro

Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Pad 70 Pro, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Этот процессор набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 2,5 млн баллов.

Новинку также оснастили 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, 13-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением 3504:2190 точек, кадровой частотой 144 Гц, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 800 нит, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, металлическим корпусом массой 598 граммов и толщиной 6,2 мм, комплектным стилусом Moto Pen Pro, поддержкой фирменной клавиатура с полноразмерной раскладкой, 13-Мп и 8-Мп камерами, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, боковым дактилоскопом и предустановленной операционной системой Android 16. Планшет оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 350 долларов за конфигурацию с 128 ГБ флеш-памяти.