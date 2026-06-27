Представлен 13-дюймовый планшет Moto Pad 70 Pro

Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Pad 70 Pro, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Этот процессор набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 2,5 млн баллов.

Новинку также оснастили 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, 13-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением 3504:2190 точек, кадровой частотой 144 Гц, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 800 нит, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, металлическим корпусом массой 598 граммов и толщиной 6,2 мм, комплектным стилусом Moto Pen Pro, поддержкой фирменной клавиатура с полноразмерной раскладкой, 13-Мп и 8-Мп камерами, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, боковым дактилоскопом и предустановленной операционной системой Android 16. Планшет оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 350 долларов за конфигурацию с 128 ГБ флеш-памяти.

Представлен планшет HUAWEI MatePad Pro Max …
Компания HUAWEI объявила о выпуске на международный рынок планшета MatePad Pro Max, который среди прочего…
Планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro получит Snapdragon 8 E…
Компания Red Magic раскрыла новые характеристики геймерского планшета Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, кото…
HONOR готовит к релизу геймерский планшет на 8 дюймов…
Компания HONOR продолжает расширять линейку игровых устройств Win — после дебюта игровых смартфонов серии…
Планшет HONOR Pad 20 получит АКБ на 10100 мАч…
Китайские инсайдеры раскрыли основные характеристики планшета HONOR Pad 20, который будет представлен на …
Официально: планшет OnePlus Pad 3 Pro готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что официальная презентация флагманского планшета OnePlus Pad 3 Pro состоится …
Планшет OPPO Pad 6 оценили в 485 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов субфлагманской моделью Pad 6, которая базируется на 3-наном…
Планшет OPPO Pad 5 Pro представлен официально…
Компания OPPO объявила о выпуске флагманского планшета Pad 5 Pro, который получил топовую платформу Snapd…
Планшет OnePlus Pad 4 и смартфон OnePlus Nord CE6 в России…
OnePlus представил свой новый планшет Pad 4, который уже поступил в продажу. Устройство отличается внушит…
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебыОбзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor