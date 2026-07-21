Планшет HONOR Pad 20 Pro засветился в сети

В базе данных малазийского регулятора SIRIM обнаружилось упоминание планшета HONOR Pad 20 Pro, который еще не был представлен официально. Пока об устройстве известно лишь, что оно получит поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки. Вероятно, релиз планшета состоится в ближайшие недели.

Напомним, что в мае в Китае был выпущен планшет HONOR Pad 20, который имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 732, 12,1-дюймовый дисплей IPS с разрешением 3000:1872 пикселя, соотношением сторон 16:10, частотой обновления до 120 Гц, яркостью 700 нит в режиме HDR и технологией Full Color Paper-like Display для имитации текстуры бумаги, аккумулятор ёмкостью 10100 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, шесть динамиков, две 8-Мп камеры и корпус толщиной 6,29 мм и массой 525 граммов.
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