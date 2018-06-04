HP Envy x2 на новом процессоре...

Изначально планшетный компьютер HP Envy x2 выпускался на процессоре компании Qualcomm, но пользователи были не совсем довольны той производительностью, которую они получили. В итоге, производитель решил поставить сюда процессор Intel и выпустил как бы второе поколение планшетов уже на Intel Core i5-7Y54. Не сказать, что это прямо очень мощный процессор, но у него есть масса преимуществ в сравнении с оригинальным вариантов. Теперь продукт будет пользоваться большей популярностью среди покупателей, которые хотят получить от планшета чуть больше производительности для работы в графических редакторах и так далее. Правда, пока что мы лишь надеемся, что стоимость для России будет адекватной, ведь в последнее время цены на такого рода девайсы прямо слишком завышены. Ждем релиза в нашем регионе.