HP Envy x2 немного обновили

На выставке CES 2018 официально анонсировали новый планшетный компьютер под названием HP Envy x2, который теперь станет потенциальным вариантом для образовательной среды, бизнеса и прочих задач, где не подразумеваются игры. К примеру, вы не хотите покупать себе здоровенный настольный компьютер и собирать пыль по всей квартире - покупаете такой вот планшет, ставите на рабочий стол и его хватит на все те задачи, которые вы хотите выполнять. Например, для просмотра наших обзоров из YouTube этого хватит с головой, плюс вы можете работать с документами с удобством, можете общаться в социальных сетях и на почте. Отличное устройство с компактным дизайном и размерами, которые позволяют не переживать о лишнем весе в сумке или рюкзаке. Стоимость пока что не называется, но у HP дешево как-то не получается.