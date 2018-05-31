HP Omen Mindframe охлаждает ваши уши...

Представлены самые крутые наушники для геймера — HP Omen Mindframe умеют охлаждать уши своего геймера во время сражений. Это довольно интересная технология, которая пока что раскрыта лишь в мелких деталях. Но, факт в том, что во время игры внутри амбушюр ваши уши будут охлаждаться при помощи воздуха. Про активное охлаждение никто не говорит, так что вентилятор под ухом крутиться не будет, но температуру немного сбросят. Это достаточно важный момент, так как во время активных баталий хочется ощущать максимальный комфорт и не отвлекаться на какие-то мелочи, тогда как с данным вариантом гарнитуры это намного удобнее. Осталось только узнать о характеристиках девайса в плане звучания, ведь это тоже важный момент. Если наушники неплохо выдают звук и охлаждают уши, то надо бать, без вопросов.