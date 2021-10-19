HP Presence комплект для совместной работы с видеоконференцсвязью

Сегодня компания Hewlett-Packard представила свой новый HP Presence, новый комплект решений для конференц-связи и совместной работы, специально разработанных для того, чтобы помочь людям работать вместе и чувствовать связь. HP представила различное оборудование, включая ПК для мини-конференций, камеру 4K AI, панель аудио-видео и многое другое.