HP Presence комплект для совместной работы с видеоконференцсвязью

Сегодня компания Hewlett-Packard представила свой новый HP Presence, новый комплект решений для конференц-связи и совместной работы, специально разработанных для того, чтобы помочь людям работать вместе и чувствовать связь. HP представила различное оборудование, включая ПК для мини-конференций, камеру 4K AI, панель аудио-видео и многое другое.

Оборудование HP Presence включает в себя:
  • ПК HP Presence Mini для конференц-связи - высокопроизводительный компьютер с мощной вычислительной мощностью, обеспечивающий спокойствие ИТ-персонала благодаря HP Wolf Security для бизнеса и интегрированному управлению.
  • HP Presence Control и HP Presence Control Plus - Интеллектуальные средства управления помещением, которые позволяют организатору встречи взять на себя ответственность за счет элегантного низкопрофильного дизайна и адаптивного звука с улучшенным AI от Bang & Olufsen. HP Presence Control идеально подходит для переговорных комнат и конференц-залов среднего размера, а HP Presence Control Plus подходит для средних и больших конференц-залов. Подключите до трех комнатных пультов управления, чтобы обеспечить контроль большему количеству людей.
  • HP Presence See 4K AI Camera- Эта камера 4K AI сочетает в себе интеллектуальные кинематографические аудио и видео с конфиденциальностью, поэтому пользователи могут быть уверены, что камера выключена, когда она механически поворачивается к полу.
  • Аудио-видео панель HP Presence Audio Video Bar - для больших конференц-залов, требующих большего количества аудио и видео, это устройство сочетает интеллектуальное кинематографическое видео с конфиденциальностью, а также аудио, настроенное Bang & Olufsen по индивидуальному заказу, чтобы людей можно было четко видеть, слышать и слышать. комнату, и когда видео не используется, шторка конфиденциальности закрывается и выключает камеру.
  • HP Presence Hub и спутниковые микрофоны HP Presence Talk- Убедитесь, что все могут быть слышны в больших помещениях с помощью HP Presence Hub, и легко добавьте до двух спутниковых микрофонов для увеличения дальности приема голоса с помощью легко видимого светодиода состояния, чтобы люди знали, когда отключен звук.
Комментарии и отзывы HP Presence
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